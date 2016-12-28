Önce birlikte içki içti, sonra pompalı tüfekle öldürdü

Muğla'da R.Ö. birlikte içki içtiği arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Olay Muğla Menteşe'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre R.Ö. aralarında Uğur Kızıltaş'ın da bulunduğu arkadaşları ile dün akşam ormanlık bir alanda içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde R.Ö. arkadaşı Kızıltaş'a eşini neden rahatsız ettiğini sordu. Bu söz üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Diğer arkadaşları araya girerek kavgayı ayırdı. Daha sonra sinirle evine giden R.Ö. buradan pompalı tüfeğini de alarak içki içtikleri ormanlık alana geri döndü.



R.Ö. elindeki tüfeği Uğur Kızıltaş'a doğrulttu ve 2 el ateş etti. Göğsünden yaralanan Kızıltaş ise aracına binerek kendi kendine hastaneye gitmeye çalıştı. Ancak Kızıltaş bir süre sonra aracının içinde yığıldı kaldı. Kızıltaş'ı aracın içinde o durumda görenler olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Kızıltaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcının olay yeri incelemesinin sonrasında Kızıltaş'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma da otomobiliyle kaçan R.Ö.'yü yakaladı. Soruşturma sürüyor.





