Onlar kurtarıldı ama...

Bodrum'a bağlı Torba Mahallesi'nde kıymanın içine konularak bahçelere ve sokaklara atılan zehirli yiyeceklerden 3'ü sahipli 4 köpek ve 2 kedi telef oldu. Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahipleri, aylardır hayvanların zehirlendiğini söyleyerek önlem alınamamasını eleştirdi

Torba Mahallesi'nde hafta sonunda yollara ve evlerin bahçelerine atılan kıyma içerisine karıştırılmış tarım ilaçlı zehirli yiyecekler, 3'ü sahipli 4 köpek ile 2 kedinin telef olmasına yol actı. Yiyecekle zehirlenen 2 köpek ise ise veterinerlerin hızlı müdahalesiyle yaşama döndürüldü. Şikayet üzerine hayvanları telef edenlerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. Torba Atatürk Caddesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası 30 yaşındaki Onur Ali Demirci, 3 yaşındaki Terrier cinsi 'Badem' adlı köpeğinin zehirlendiğini söyleyerek, "Bahçemizde oynayan köpek bir anda titremeye ve kan kusmaya başladı. Müdahale ettik ama kısa zamanda yaşamını yitirdi. Çok kuvvetli bir zehir vermişler. Bu güzelim hayvanlardan ne istiyorlar. Köpeğim Badem 1.5 yaşımdaki kızım Mercan'ın en iyi dostuydu. Aylardır, yıllardır Bodrum'da köpekleri zehirliyorlar. Ancak tek bir suçlu bulunamıyor, bu normal mi?" dedi.







'Badem' ve 'Bıdık' adlı 2 köpeği zehirlenen 79 yaşındaki Fehime Özkan ise Sarı'nın hemen öldüğünü, Bıdık'ın ise Veteriner Erkan Sözbilen'in yarım saat müdahalesine rağmen kurtarılamadığını belirtti. Özkan, "Bir ay içerisinde Torba'da 9 köpek ve kediler zehirlenerek öldü. Bazı sokak köpekleri ise bilmediğimiz bir biçimde ortadan kayboldu" dedi. Bıdık'ın müdahaleye rağmen acılar içinde öldüğünü belirten veteriner Sözbilen, "Ne yaptıysak Bıdık'ı geri getiremedik. Zaten bu tür tarım ve böcek ilaçlı yiyecekleri yiyen köpeklerin yüzde 99'u ne yazık ki kurtarılamıyor. Bu hayvanlar kimseye zararı olmayan, insan dostu, evin içinde yaşayan hayvanlar" dedi.