Onun sayesinde duvarlara renk geldi

Manisa'daki bir hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Fatmanur Gürel, resimdeki yeteneğini duvarlara yansıttı.



Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatmanur Gürel, kentin ilk duvar ressamı oldu. Bir hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi Gürel, mesaisinin ardından özel sitelerin ve apartmanların duvarlarını renklendiriyor. Duvar ressamı Gürel, resim yeteneğinin ailesinden geldiğini belirterek, resmin kendisi için aşk olduğunu anlattı. Resim yarışmalarında birincilikler kazandığını dile getiren Gürel, "Özel güvenlikçiyim, ama aynı zamanda ressamım. Manisa'da duvarlara manzara resimleri ve üç boyutlu resimler yapıyorum. 2-3 metre yüksekliğindeki duvarlara çizgi film karakterleri çizdim. Çocukları sevindirmek için çocuk parklarının da duvarlarını renklendiriyorum. Manisa'yı rengarenk yapmak istiyorum. Bundan sonra da okul duvarlarına resim yapmak istiyorum" dedi.







Resim yapınca kendisini mutlu hissettiğini söyleyen Gürel, duvar resimlerinin de herkesin ilgisini çektiğini anlattı. Asker emeklisi eşi Cemal Gürel'in de kendisine yardım ettiğini belirten Gürel, "Mesai saatleri dışında resim yapıyorum. Eşim de bana yardım ediyor. Sevdiğim bir iş olduğu için hastanede çalıştıktan sonra resim yaparak dinleniyorum" diye konuştu.