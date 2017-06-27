FETHİYE'de 9 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapan 31 yaşındaki Hikmet Feridun Keleş, gökyüzünde tatilcilere korku ve adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Keleş'in paraşüt kamerasına kaydettiği çığlıklar, korku filmlerini aratmıyor

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciye kuşlarla birlikte gökyüzünde süzülme imkanı sağlıyor. 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinden pilotlar eşliğinde havalanan tatilciler, uçma ve muhteşem manzaralar izlemenin keyfini yaşıyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi yamaç paraşütü, yükseklik korkusuna yenik düşenleri zor durumda bırakıyor. Tatilcilerin çığlık atarken paraşüt kamerasına yansıyan görüntüleri, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ancak tatilcilerin korkuları kadar, yamaç paraşütü pilotunun keskin manevraları ve akrobatik dönüşleri bu görüntülerin oluşmasında önemli rol oynuyor.Babadağ'da paraşütte korkudan söz edilince akla, yamaç paraşütü pilotu Hikmet Feridun Keleş geliyor. Herkes onu 2011 yılında 'Mithat' isimli tatilciyi 1500 metre yüksekliğe çıkarırken kaydettiği görüntülerle tatilciyi internet fenomenine dönüştürdü. 9 yıldan bu yana Ölüdeniz'de yamaç paraşütü pilotluğu yapan Keleş, akrobatik dönüşleri ve keskin manevraları ile tatilcilere 'Onunla uçmak cesaret ister' dedirtiyor.Keleş'in paraşüt kamerasına yansıyan görüntülerde, yerli ve yabancı tatilcilerin Ölüdeniz semalarında yankılanan çığlıkları dikkati çekiyor. Manevralar sırasında korkuları yüzüne yansıyan tatilciler, paraşüte sımsıkı sarılarak genellikle Keleş'i durması için ikna etmeye çalışıyor. Bu anlarda keskin dönüşlerle hızla alçalan ve düşme hissi yaratan Keleş, tatilcilerin adrenalinini zirveye çıkarıyor.2009 yılında tatil için geldiği Fethiye'de yamaç paraşütüyle tanıştığını ve daha sonra eğitim alarak pilotluğa başladığını belirten Keleş, uçmanın tutku haline geldiğini söyledi. Paraşütle atlayan tatilcilerin kalkıştan itibaren heyecan yaşamaya başladığını anlatan Keleş, keskin manevra ve akrobatik dönüşlerin tatilcilerin onayı üzerine yapıldığını kaydetti. Korku ve heyecan isteyen tatilcilerin kendisini özel olarak aradığını anlatan Keleş, şöyle dedi:"Görüntülere korkulu anlar yansıyor. Ancak uçuşumuzun tamamı böyle değil. Kalkış sırasında 'akrobasi ve adrenalin ister misiniz?' diye soruyorum. Onaylayan yolcularımızla bu hareketleri yapıyoruz. Korkulu anlar var. Ancak uçan tüm yolcularımız tekrar uçmak istiyor. İndikten sonra konuştuğum tatilciler, aslında yaşananların basit olduğunu ve tekrar yapabileceğini anlatıyor. Görüntülere yansıyan şeyler korkudan öte keyif anı. Adrenalin tüm vücuda yayılıyor. Bundan şikayet eden hiç yolcum olmadı. Ancak bazen mide bulantısı oluyor. Bu anlarda hareketi hemen kesiyorum ve her şey normale dönüyor."Akrobatik hareketler sırasında yolcuları ile birlikte heyecanlandığını sözlerine ekleyen Keleş, "Ben de çok heyecanlanıyorum. Ancak artık defalarca tekrarladığım için alıştım. Havada heyecanını dışarı veren tatilcilerimizle çok eğlenceli görüntüler çektik. Mithat Ağabey'de de böyle olmuştu. Güvenliği öne plana alarak uçuyoruz. Benimle uçmak isteyen tatilcilerimizi bekliyorum" dedi.