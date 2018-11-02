Organlarıyla 3 kişiye can oldu

Denizli'de kalp rahatsızlığı bulunan ve epilepsi nöbeti sonucu beyin kanaması geçiren Uğur Büyükçakır'ın (48) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Büyükçakır'ın ailesinin bağışladığı organları, 3 kişiyi hayata bağladı

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Uğur Büyükçakır, geçen 28 Ekim'de epilepsi nöbeti sonucu beyin kanaması geçirdi. Yakınları tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükçakır'ın yoğun bakımda 3 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda, Büyükçakır'ın organları bağışlandı. Bu gece İzmir'den gelen organ nakli ekibi, Büyükçakır'ın 2 böbreği ve karaciğerini aldı. Kalbi ise uygun bulunmadığı için alınmadı. Böbrekler, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karaciğer de yine İzmir Kent Hastanesi'ne gönderildi. Büyükçakır'dan alınan 3 organ, başka hastalara nakil edildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, ülkemizde organ bekleyen binlerce hasta olduğunu belirterek, "Uğur Büyükçakır'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılabilmektedir. Ülkemizde de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu düşünürsek, Büyükçakır ailesi en acı günlerinde organ bağışında bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldular" dedi.



