Orman yangınında evi yananlara konteyner

Muğla'daki orman yangınında evleri zarar görenler için bölgeye 16 konteyner getirildi

Orman yangınında evi yananlara konteyner

Menteşe ilçesindeki orman yangınında evleri zarar gören, hayvanları telef olan vatandaşların yaralarını sarmak için yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

İlk etapta çadırların kurulduğu mahalleye, evleri yananlar için AFAD tarafından hazırlanan 16 konteyner getirildi.

Bölgede orman ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam etmesi ve yolların dar olması nedeniyle mahalle girişinde kamyonlara yüklenen konteynerler, belirlenen alana taşındı. Burada AFAD ve belediye ekiplerince hazırlanan zemine indirilen konteynerlerin elektrik ve su bağlantıları yapıldı.

Konteynerler, talepte bulunan 16 aileye teslim edilecek.

Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, yangının başladığı andan itibaren devletin her türlü desteği sağladığını ifade etti.

Konteynerlerin yerleştirildiğini, altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Uzun, çadırlarda kalanlara konteynerlerin verileceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #orman yangını
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