Ortaca'da bayram doluluğu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bayram tatilinde, beş yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tüm tesisler dolarken, deniz ve havuz kenarları dolup taştı

Muğla'da, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin yanında büyük ilgi gören yerlerden biri de dünyaca ünlü İztuzu Plajı ve Dalyan Kanalı'nın bulunduğu Ortaca İlçesi oldu. Caretta carettaların üreme alanı olan İztuzu Plajı'nda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Deniz kıyısı yerine daha yüksek kesimleri tercih edenlerin adresi ise Yuvarlakçay oldu. Yuvarlakçay'ın buz gibi suyunda serinleyen tatilciler, buradaki restoranlarda yapılan kiremitte alabalığın tadına baktı, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Kimi tatilciler de çeşitli cilt hastalıklarına iyi gelen Dalyan Çamur Banyoları'na girdi. Sahiller, su kenarları, otellerin havuz başları ve çamur banyosunun, havaların da güzel olmasıyla tatil boyunca dolu olmasının beklendiği bildirildi.



Ortaca'da bayram tatilinde, beş yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tüm tesislerin dolu olduğu belirtildi.

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