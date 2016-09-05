POLİS BABA İLE İKİZLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Haber Kaynağı: DHA

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Muğla- Fethiye Karayolu, Ortaca Hükümet Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde görev yaptığı ve izne geldiği belirtilen polis memuru Olgun Zincir (42) yönetimindeki 45 V 0904 plakalı otomobil, kontrollü kavşakta yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Köyceğiz'den Dalaman yönüne giden Salih Karaca yönetimindeki 48 Z 0043 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek hızla otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Olgun Zincir, eşi Suna Zincir (38), ikizi çocukları Efe ve Ege Zincir (13) ile ticari araçta bulunan Hörü Karaca, Melek Karaca ve Ramazan Karaca yaralandı. Yaralılardan Ege Zirncir, Olgun Zirncir ve Suna Zincir Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne, Hörü Karaca, Melek Karaca ve Ramazan Karaca ile Efe Zincir ise Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Efe ve Suna Zincir ile Melek Karaca ilk müdahalerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Olgun Zincir ile oğlu Efe Zincir, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Hörü Karaca, Melek Karaca ve Ramazan Karaca ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumları ağır olan Suna Zincir ve Ege Zincir'in ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu ileri sürülen hafif ticari aracın sürücüsü Salih Karaca, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle kapanan Muğla-Fethiye Karayolu'nda trafik, araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.