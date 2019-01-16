Osman Zolan: Denizli parmakla gösteriliyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Denizli'nin her geçen yıl güzelleşerek büyüdüğüne dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Denizli bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin programında vatandaşlarla buluştu. Dernek üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin her geçen gün güzelleşerek büyüdüğüne dikkat çekti. Başkan Osman Zolan, "Denizli'de yaşayan 1 milyon 20 bin kardeşimle hep beraber gece gündüz çalışarak, o büyük köy olan Denizlimizi çok şükür bugün muhteşem bir büyükşehir haline getirdik. Denizli bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Denizli'ye gelen herkes imreniyor. Tabi ki daha hayallerimiz var, yapacak çok işlerimiz var. İnşallah taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Örnek şehir

Geçmişten bugüne hiçbir ayrım yapmadan çalıştıklarını ve bugün örnek bir şehir haline geldiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Hatırlıyor musunuz Denizli'de nefes alamıyorduk. Gidilecek park yoktu. Ulaşım anlamında çok sıkıntılar vardı. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan hep beraber dostluk ve kardeşlik içinde kucaklaştık, yürüdük. Allah'ım bu yürüyüşümüzü daim eylesin. Hepimiz bu ülke için, bu şehir için çalışmaya, koşmaya devam edelim" dedi. Denizli'ye yakışanı yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Biz kendi ikbalimiz için değil şehrin geleceği için, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için çalıştık. Esas olan geride eser, iz bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır, gayemiz odur."