Osman Zolan: STK'ların görevi çok büyük

Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Başkanı Ufuk Özkan ve yönetim kurulu üyeleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kısa süre önce göreve gelen Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Başkanı Ufuk Özkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Denizli Nikferliler ve Barzalılar Derneği Başkanı Ufuk Özkan, göreve başlamalarının ardından nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, dernek çalışmaları hakkında Başkan Osman Zolan'a bilgi verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediklerini belirterek, derneklerin çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Denizli için taş taş üstüne koyan tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, Özkan ve yönetimine başarılar diledi.