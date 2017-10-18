Otel havuzunda şok ölüm!

Bir iş adamı Manisa'daki bir otelin havuzunda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin havuzunda bir kişiyi hareketsiz yatarken gören kişiler durumu yetkililere haber verdi.



Yetkililer durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kimlik tespiti yapılan talihsiz adamın 50 yaşındaki iş adamı Nuri Ünver olduğu belirlendi. Ünver'in bir fabrikada genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı bildirildi.



Olay yerindeki inceleme sonrasında Ünver'in cenazesi otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Ünver'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrasında belli olacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ünver'in spor amaçlı otele gittiği öğrenildi.