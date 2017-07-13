Otel işletmecisi, motosikletiyle kanala düştü

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi'ndeki Dalyan Kanalı'nda meydana geldi. Otel işletmecisi, evli ve bir çocuk babası Hüseyin Işık, Dalyan Balık Kooperatifine (DALKO) giderken, 48 RZ 505 plakalı motosikletiyle Dalyan Kanalı'na düştü. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Su yutan Işık, kanaldan çıkartılıp ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Işık, kurtarılamadı. Işık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA
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