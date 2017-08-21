Otel odasında intihar! Sesi duyan odaya koştu ama...

Bodrum'da dövmecilik yapan 33 yaşındaki Yusuf Babadağ, kaldığı otel odasında tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi

Otel odasında intihar! Sesi duyan odaya koştu ama...

Gümbet Mahallesi'nde dövmecilik yapan ve bir otelde kalan Yusuf Babadağ, odasında başına tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine odaya koşan otel personeli, Babadağ'ı kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, otel çalışanlarının ifadesine başvurdu. Babadağ'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Babadağ'ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #intihar
Önceki Haber
İnternetten kurbanlık alırken dikkat!
Sonraki Haber
Konya'da taciz kavgası: 1 Suriyeli öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.