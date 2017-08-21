Otel odasında intihar! Sesi duyan odaya koştu ama...

Bodrum'da dövmecilik yapan 33 yaşındaki Yusuf Babadağ, kaldığı otel odasında tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi

Gümbet Mahallesi'nde dövmecilik yapan ve bir otelde kalan Yusuf Babadağ, odasında başına tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine odaya koşan otel personeli, Babadağ'ı kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Babadağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis, otel çalışanlarının ifadesine başvurdu. Babadağ'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Babadağ'ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.