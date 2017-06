Otel rezaletinde yeni gelişme! Tamamen boşaltıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dört yıldızlı bir otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıran 50 aile, aynı odanın çok sayıda kişiye satılması nedeniyle kapıda kaldı. Polis, otelin işletmecisi S.G.'yi arıyor

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için günlerce önceden İçmeler Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele internet üzerinde her şey dahil, kişi başı 95 lira ödeyerek rezervasyon yaptırarak İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır gibi çeşitli illerden tatile gelen 50 aile, kapıda kaldı. Odaların birden fazla kişiye satılması nedeniyle mağdur olan tatilciler, bavullarıyla otel lobisi ve bahçesinde, çaresiz şekilde beklemeye başladı. Otel yöneticileri ile görüşmelerine rağmen sonuç alamayan mağdur tatilciler, durumu polise bildirdi.



Yaşananları haber alarak otele gelen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Müdürü Cahit Sarıbey, mağdur tatilciler ile görüştü. Yapılan görüşmelerde bir odanın 10 kişiye bile satıldığı, bayram süresince otel için yaklaşık 2 bin kişinin parasını ödeyerek rezervasyon yaptırdığı belirlendi. Her şey dahil cazip fiyatlarla, Eylül ayına kadar telefon ve internetle oda satışının yapıldığı anlaşıldı. Polis, otelin firari olduğu ileri sürülen işletmecisi S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



'OTEL GETOB ÜYESİ DEĞİL'



'BİR ODA 10 KİŞİYE SATILMIŞ'



BOŞALTILARAK FAALİYETİNE SON VERİLDİ



KRİZ ATLATILDI

Konu ile ilgili açıklama yapan GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, "Akşam saatlerinde arka arkaya telefonlar geldi ve mağduriyet yaşandığı söylendi. Anılan otel GETOB üyesi değil. Ama vatandaşımızın mağdur olmaması ve Marmaris adının bu tür olaylarla kirlenmemesi için seferber olduk. Maalesef internet üzerinden 'Gold Center' denilen telefonla satış yapılarak otel doldurulmuş. Bir oda birkaç kişiye satış yapılmış. Kişi başı her şey dahil 95 lira peşin ödemeli satış yapılmış. Meblağ büyük ama, bir rakam veremiyoruz. Satışı yapan kişinin bilgisayarı kapalı ve her şey orada kayıtlı. Ayrıca turizm sezonu boyunca satışla yapılmış. Mağduriyetin giderilmesi için diğer oteller ile görüşmeler yapıldı. Vatandaşlarımız isterlerse çok cüzi rakamlara o otellere yerleştirilecek. Şu an 50 oda müşterisi şikayet için müracaatta bulunacak. Gelecek olan vatandaşlarımızın mağdur olunmaması için acil olarak medya aracılığıyla duyuru yapılmalıdır" dedi.Ankara'dan ailesiyle gelen Nuri Doğan, "Ramazan Bayramı'nı Marmaris'te geçirmek için internetten otel aramaya başladık. 4 yıldızlı otelin kişi başı her şey dahil, 95 lira fiyatını görünce cazip geldi. Oteli incelediğimizde güzel görünüyordu. İnternetten ödememizi yaparak rezervasyon yaptırdık. Otele geldiğimizde odanın başka bir kişi tarafından tutulduğunu öğrendik. Resepsiyondaki görevli sistemine bakmasına rağmen rezervasyonumuzun görünmediğini söyledi. Benim gibi 50'nin üzerinde kişi aileleriyle mağdur. Bir oda 10 kişiye satılmış. Dolandırıldığımızı anlayınca polisi aradık" dedi. Muğla 'nın Marmaris İlçesi'nde, rezervasyon yaptıran tatilcilere ödeme yapmalarına rağmen hizmet vermeyen, ayrıca işletmecisi S.G. kayıplara karışan otel, tamamen boşaltıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya koordinesinde polis ekipleri ise otel içinde ve çevresinde yağma ve zarar verme olaylarına karşı güvenlik tedbiri aldı.Otelin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları tutularak, gelen tatilciler başka tesislere yönlendirildi. Otelin elektrik ve suyu kesildi. İçeride bulunan içecek ve yiyecekler ise otelin mülk sahibinin talimatıyla, tatilcilerin konaklayacağı diğer tesislere aktarıldı. Kayıp işletmecinin arandığı belirtildi. Faaliyetine son verilen otelin kapısında belediye ve polis ekiplerinden oluşan görevliler bekliyor. Görevlilerin bayram boyunca gelecek olan vatandaşları, belirledikleri konaklama tesislerine yönlendirme yapacağı bildirildi. Bazı tatilcilerin otel lobisinde ve koridorlarında eşyalara zarar verdiği ve polis tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi.Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bülbüloğlu, "Konaklama tesisinde bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldık. Otelciler olarak toplanarak, krizin aşılması için görüş alışverişinde bulunuldu. Otelin faaliyet halinde olması imkansızdı. Yetkili birimlerce faaliyetine son verdirilerek, belirlediğimiz nitelikli otellere bir günlüğüne bizim misafirimiz olarak kalacaklar. Bayramın birinci günü akşamından itibaren otelin niteliğine göre yaptırdığımız indirim ile 60-80 lira arasında ücret ödeyerek kalabilecekler. Kriz daha büyük boyutlara ulaşmadan Kaymakamlık, Emniyet, Belediye ve turizmcilerimizin elbirliğiyle atlatılmıştır" dedi.Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ise, "Durumu öğrendiğimizde oluşturduğumuz kriz masasıyla sorunların kısa sürede çözümüne gittik. Gece saat 04.00'den itibaren gelenler, başka otellere aktarıldı. Otelin faaliyetine son verdirip, kalan tatilcileri de başka otellere ücretsiz aktararak elektrik ve suyunu kesip mühürledik. Bir gün içinde kriz çözülmüştür. Konu ile ilgili İçişleri ve Kültür Turizm Bakanlığı bilgilendirilmiştir" dedi.