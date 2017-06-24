Otel rezaletinde yeni gelişme! Tamamen boşaltıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dört yıldızlı bir otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıran 50 aile, aynı odanın çok sayıda kişiye satılması nedeniyle kapıda kaldı. Polis, otelin işletmecisi S.G.'yi arıyor

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için günlerce önceden İçmeler Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele internet üzerinde her şey dahil, kişi başı 95 lira ödeyerek rezervasyon yaptırarak İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır gibi çeşitli illerden tatile gelen 50 aile, kapıda kaldı. Odaların birden fazla kişiye satılması nedeniyle mağdur olan tatilciler, bavullarıyla otel lobisi ve bahçesinde, çaresiz şekilde beklemeye başladı. Otel yöneticileri ile görüşmelerine rağmen sonuç alamayan mağdur tatilciler, durumu polise bildirdi.



Yaşananları haber alarak otele gelen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Müdürü Cahit Sarıbey, mağdur tatilciler ile görüştü. Yapılan görüşmelerde bir odanın 10 kişiye bile satıldığı, bayram süresince otel için yaklaşık 2 bin kişinin parasını ödeyerek rezervasyon yaptırdığı belirlendi. Her şey dahil cazip fiyatlarla, Eylül ayına kadar telefon ve internetle oda satışının yapıldığı anlaşıldı. Polis, otelin firari olduğu ileri sürülen işletmecisi S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



'OTEL GETOB ÜYESİ DEĞİL'



'BİR ODA 10 KİŞİYE SATILMIŞ'



BOŞALTILARAK FAALİYETİNE SON VERİLDİ



KRİZ ATLATILDI