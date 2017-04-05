Otelciler, booking.com için harekete geçti

Bodrum Otelciler Derneği (BODER), üyelerinden, 'booking.com' adlı internet sitesinin Türkiye'de hizmet vermesini engelleyen tedbir kararına itiraz etmek için yetki belgesi topladı.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD), BODER ve Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 'booking.com'a konulan yasağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum'da otelciler, 'booking.com' adlı internet sitesinin Türkiye'de hizmet vermesini engelleyen tedbir kararına itiraz etmek için işlemlere başladı. Dün yapılan booking.com sorunu istişare toplantısında alınan karar gereği otelciler, Shader One restorana gelerek, yetki belgelerini teslim etti. BODER, itiraz için üyelerinden yetki belgesi topladı. Yaklaşık 140 işletme sahibinden toplanan yetki belgesi, BODER yetkili avukat ve yöneticileri tarafından, ilgili mahkeme dosyasına gönderilmesi için Bodrum Adliyesi'ne teslim edildi. BODER Başkanı Halil Özyurt, "Türkiye genelinde booking.com hizmet veremiyor. Kendiliğinden kapattı. Bilişim Hizmetleri mahkeme kararını göndermedi. Bu kararın en büyük darbesini otelciler yedi. Dünyada 5 kişiden 1'i online rezervasyon yaptırıyor. Otelcilerin bu zararının önlenmesi için mahkemeye başvuruyoruz" dedi. BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise Cumhurbaşkanı Recek Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen bu konuya 'dur' desinler. Çünkü aksi takdirde Türkiye'deki oteller çürümeye terk edilecek. Bizim tesislerimiz böyle bir olaya dayanamaz. Aile ortamlarında kurulmuş oteller. Bu birikimleri yok etmek olur, bunun önüne gelmesi için bir şeyler yapılmalı" dedi.BODER Başkan Yardımcısı Orhan Kavala ise, işletmecilerin her tesis içi mevcut süreç içersinde oluşacak doğrudan zararının temini için TÜRSAB'a noter aracılığıyla ihtarname çekebileceğini belirtti.