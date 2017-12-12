Otobüs gecikince bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı!

Manisa'da otobüsün terminale geç gelmesine kızan bir kişi, bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

Olay Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde gece saat 01.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bursa'ya gitmek için bilet alan H.A. terminale gitti. Bir süre otobüsün gelmesini bekleyen H.A., otobüsün geçikmesi üzerine bileti satın aldığı firmanın yetkilisi olan Adnan Çakır'ın yanına gitti. Çakır'a otobüsün gecikme nedenini soran H.A. ile Çakır arasında tartışma çıktı.



Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçağı çıkartan H.A., Çakır'ı ve yanındaki arkadaşı Adnan Can Tirat'ı bıçakladı. H.A. daha sonra da olay yerinden kaçarken, çevredekiler de durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Hastaneye kaldırılan Tirat kurtarılamazken, Çakır'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Polis peşine düştüğü H.A.'yı Zeytinliova Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı ve gözaltı aldı.



Öte yandan H.A.'nin olay sonrası sosyal medya hesabına 'Üzgünüm böyle olsun istemezdim' yazdığı görüldü.