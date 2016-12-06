Otobüste bir yolcu kalp krizi geçirince...

Manisa'da özel halk otobüsü şoförü 30 yaşındaki Murat Uysal, kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, güzergahını değiştirip, hastanaye yetiştirerek hayatını kurtardı. Bu örnek davranışı otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülenen otobüs şoförü Uysal, olay anında duraklardan alamadığı yolculardan ise özür diledi

Geçen 21 Kasım'da, saat 12.00 sıralarında Kuşlubahçe - Manisa Celal Bayar Üniversitesi güzergahında sefer yapan halk otobüsünde, bir kadın yolcu Yunus Emre İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne gelindiğinde aniden fenalaştı. Bunun üzerine otobüsün şoförü Murat Uysal, kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcuyu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi. Flaşörleri açıp, kırmızı ışıklaklarda beklemeden geçen Uysal, kalp krizi geçiren kadını Özel Grandmedical Hastanesi'ne yetiştirip, diğer yolcuların da yardımıyla sağlık görevlilerine teslim etti. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Otobüs şoförü Murat Uysal, hastanın hayatının kurtulmuş olması nedeniyle mutlu olduğunu belirtip, "Yolculardan biri kalp krizi geçiriyor denilince, hiç düşünmeden güzergahımı en yakın hastaneye çevirdim. Yolcu, oturdugu koltukta kıvranıyordu. Yanın da oğlu da vardı. Hiçbir durakta durmadan direk hastaneye geçip, sedye istedim. Hastayı zamanında hastaneye yetiştirdiğim için yolcuların hepsi beni kutladı. Olay anında duraklardan alamadığım yolculardan özür dilerim. Ancak, bir insanın hayatı söz konusuydu" dedi.