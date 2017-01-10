Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Denizli- Muğla Karayolu'nun Tavas İlçesi girişinde meydana geldi. Bir bankanın çalışanı 33 yaşındaki Mehmet Çiçek'in yönetimindeki 06 FH 1721 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki bulunan bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunanlardan 40 yaşındaki Şevket Yenitürk, kaza yerinde öldü. Yaralanan sürücü Mehmet Çiçek ve araçta bulunan 32 yaşındaki Recep Keskin ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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