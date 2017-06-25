Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandı. Kazada, 29 yaşındaki Sultan Yöntem öldü, eşi 35 yaşındaki Mecit Yöntem ve oğlu 8 yaşındaki Ahmet Yöntem yaralandı

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaşayan Mecit Yöntem, eşi yaşındaki Sultan Yöntem ve oğlu Ahmet Yöntem ile birlikte ilçe merkezindeki akrabalarına bayram ziyaretinde bulunmak üzere yola çıktı. Mecit Yöntem, Zeytinkuyu Mevkii'ne geldiklerinde, yönetimindeki 48 AAG 39 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Uçuruma yuvarlanan otomobilin kapısının açılmasıyla dışarı fırlayan ve aracın altında kalan Sultan Yöntem, yaşamını yitirdi. Denizin kıyısına düşen otomobilden çıkan Mecit Yöntem ile oğlu Ahmet Yöntem ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sultan Yöntem'in cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





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