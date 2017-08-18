Otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde, elektrik direğine çarparak takla atan otomobilde aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

Otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Milas- Selimiye Karayolu'nda meydana geldi. Sürücü 47 yaşındaki Hayati Gezer'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 U 6400 plakalı otomobil, yol  kenarında bulunan elektrik direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü Hayati Gezer'in eşi 39 yaşındaki Ayşen ile annesi 75 yaşındaki Şerife Gezer öldü, kendisi ile babası 78 yaşındaki Mehmet Gezer ile babasıyla aynı adı taşıyan oğlu 16 yaşındaki Mehmet Gezer yaralandı.

Yaralılar, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #milas #kaza
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