Otomobil mıcırlı yolda takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Reşatbey Mahallesi Akhisar Gıda Çarşısı arkasında bulunan yeni demiryolunun yapım çalışmalarının sürdüğü, trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Gıda Çarşısı yönünden İzmir- İstanbul Karayolu'na doğru giden Ersan Demir, yönetimindeki 45 YU 585 plakalı otomobille mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Takla atan otomobilde bulunan 9 yaşındaki Kardelen Demir, kaza yerinde öldü. Sürücü 34 yaşındaki Ersan Demir ve diğer kızı 14 yaşındaki Zeliha Demir ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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