Otomobil, önünden giden TIR'a çarptı: 4 kişi öldü!

Aydın'da bir otomobil önünden giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Kaza Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 01.30 sıralarında Aydın yönüne gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Aydın Kabak yönetimindeki otomobil, yine aynı yönde giden ve 29 yaşındaki Sefa Öncül'ün kullandığı TIR'a arkadan çarptı.



Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin içinde bulunan sürücü Kabak ile Yarkın Kaya, İbrahim Göğebakan ve Oğuzhan Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, TIR'ın şoförü de gözaltına alındı.



Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.