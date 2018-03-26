Otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü Feyiz Kahraman ile eşi Hanife Kahraman hayatını kaybederken, çocukları Faruk Caner Kahraman (15) ise yaralandı

Otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Söke-Didim Karayolu Özbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Feyiz Kahraman (50) yönetimindeki 09 DK 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı göre diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Feyiz Kahraman ile eşi Hanife Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu konumunda olan ve yaralanan Kahraman çiftinin oğlu Faruk Caner Kahraman ise ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Caner Kahraman burada tedaviye alınırken anne ve babasının cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #kaza #söke kaza #haber
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