Otomobil su kanalına uçtu: 2 genç öldü, 1'i yaralı

Muğla Fethiye'de bir otomobil su kanalına uçtu. Kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralı kurtuldu

Feci kaza dün saat 21.00 civarında meydana geldi. Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi'ndeki kazada 18 yaşındaki Ali Geyik yönetimindeki otomobil, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi ile 5 metre yükseklikteki DSİ su kanalına uçtu.



Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada aracın içindekileri kurtarma çalışmaları sürerken, 15 yaşındaki Eren Özmen otomobilin camı kırdı ve dışarı çıktı. Daha sonra akıntıya kapılan Özmen, bir süre sürüklendikten sonra suyun yüzeyinde bulunan boruya tutunarak hayatta kaldı.



Özmen, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Özmen, araçta iki arkadaşının bulunduğunu söyledi. O sırada otomobilden çıkan bir kişinin daha akıntıya kapıldığı fark edildi. Beline halat bağladıktan sonra suya giren itfaiye eri, 15 yaşındaki Hasan Türkaslan'ı yakaladı. Sudan çıkartılan Türkalsan kalp masajı ile hayata döndürüldü ancak hastanede hayatını kaybetti.



Otomobildeki diğer kişi olan Ali Geyik'i arama çalışmaları sürürken, itfaiye ekipleri de vinçle sudaki aracı çıkardı. Geyik'in cesedi ise otomobilin içinde bulundu.



Eren Özmen'in ifadesine göre, otomobili kullanan Ali Geyik, 1 veya 2 şişe bira içmişti.



Kaza ile ilgili konuşan çevre sakinlerinden Mehmet Beder ise, "Kanaldan çıkmak çok zor. Bende geçen yıl kaza yaptım. Sürüklendiğimi görenler halat atmasa belki bende ölmüştüm. Buraya artık tedbir alınması gerek. Demir bariyer yapmak çok mu zor. Burada insanlar ölüyor. Tel örgüler yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.



