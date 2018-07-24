Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Sarıbey Mahallesi istikametine gitmekte olan Durmuş Ali Kamalı (60) idaresindeki 45 E 2919 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi Çayaltı mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada, araç içerisinde sıkışan ve suda boğulan sürücü Kamalı hayatını kaybederken, araçtaki İlter Çakır (34) ve Ali Ece (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kamalı'nın cesedi AKS ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarılabildi.