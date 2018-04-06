Otomobil tankerle çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da, otomobilin tankerle çarpıştığı kazada, Osman Akpınar (65) ile eşi Memnune Akpınar (60) hayatını kaybetti. Çiftin 2 oğlu ise ağır yaralandı

Otomobil tankerle çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar-Isparta karayolunun 92’nci kilometresindeki Afşar köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Akpınar (22) idaresindeki 03 L 4237 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 NH 242 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Osman Akpınar ile eşi Memnune Akpınar olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin oğulları olduğu belirtilen sürücü Muhammed Akpınar ile Recep Akpınar (35) ise ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yaşamını yitiren çiftin cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #kaza #ölüm
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