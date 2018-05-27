Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman S. (55), hayatını kaybetti

Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
27 Mayıs 2018 Pazar 12:06

Kaza saat 18.00 sıralarında, Ankara-İzmir Karayolu Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Süleyman S. yönetimindeki 35 DL 854 plakalı otomobil, aynı yönde giden Sezai K. (47) yönetimindeki 45 V 7273 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin  ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AKS110 ve jandarma ekipleri sevk edildi. AKS110 ekipleri otomobilde sıkışan Süleyman S.'yi sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra sağlık ekipleri ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Süleyman S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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