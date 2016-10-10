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    • Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

    Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 10:31
    Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
    Kaza, bu sabah Afyonkarahisar- Konya karayolunun 50'nci kilometresinde Çay İlçesi yakınlarında meydana geldi. 51 yaşındaki Hicazi Zengin yönetimindeki 06 BP 059 otomobil, aynı yönde ilerleyen 46 yaşındaki Rafet Özdil yönetimindeki 68 BL 534 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 50 yaşındaki Hidayet Sönmez kaza yerinde, 61 yaşındaki Mehmet Durmuş ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda öldü. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hicazi Zengin ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    AFAD ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hidayet Sönmez'in cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yol ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizliğin ardından açıldı. TIR sürücüsü Rafet Özdil, hareket halindeyken arka tarafta duyduğu gürültü üzerine durduğunu ve otomobilin dorseye çarptığını gördüğünü aktardı. Kazayı jandarmaya haber verdiğini kaydeden Özdil, üzgün olduğunu belirtti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Afyon , Afyon Kaza, Trafik Kazası, Kaza, ölü

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