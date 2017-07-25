Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde bir otomobil, hareket halindeki traktöre arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu'nun Acıpayam İlçesi Uçarı Mahallesi bölümünde meydana geldi. Denizli'den Acıpayam yönüne giden 28 yaşındaki Abdurrahman Çulhaoğlu yönetimindeki 61 EC 070 plakalı otomobil, aynı yöne giden 47 yaşındaki Zübeyde Aksoy yönetimindeki 20 KD 954 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle traktör ve otomobil yoldan çıkarak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi. Kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Çulhaoğlu ile yanındaki 24 yaşındaki Emre Kapcı ile traktör sürücüsü Zübeyde Aksoy ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yapan 38 yaşındaki Havana Akyol yaralandı.



Yaralılardan Emre Kapcı Acıpayam, Zübeyde Aksoy, Havana Akyol ve Abdurrahman Çulhaoğlu ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Emre Kapcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.