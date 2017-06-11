Otomobil ve bisiklet sürücüsünün yol kavgası: 2 yaralı

Nazilli'de oto kiralama şirketi işleten 4 çocuk babası, 46 yaşındaki M.C.B., dün saat 20.30 sıralarında, işyerini kapatıp, evine gitmek üzere 09 CAN 56 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ordu Caddesi'ne geldiğinde M.C.B., iddiaya göre, bisikletiyle yolun ortasından giden 17 yaşındaki M.F.Y.'yi uyardı. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen M.F.Y., kendisini uyaran M.C.B.'nin peşinden gitti. M.F.Y., kırmızı ışıkta duran M.C.B.'ye yetişti, ikili arasında tartışma çıktı.Kaynak: DHA
Otomobilden inen M.C.B. ile bisikletli genç arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C.B. ile M.F.Y., refüje devrildi. Yerdeki boğuşma sırasında M.C.B., belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla M.F.Y.'nin başına vurmaya başladı. M.F.Y. de cebinden çıkardığı bıçakla M.C.B.'yi vücudunun beş yerinden yaralayıp, kaçmaya başladı. M.C.B., can havliyle tabancasını ateşleyip, kaçmaya çalışan M.F.Y.'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla yaralılardan M.C.B. Özel Referans Hastanesi'ne, M.F.Y. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öğretmen bir babanın iki çocuğundan biri olan M.F.Y.'nin lise ikinci sınıftayken psikolojik sorunları nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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