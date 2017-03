Otomobilin çarptığı köpeğe, çocuklar sahip çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde oturan 13 yaşındaki Elif Eren ile kardeşi 10 yaşındaki Alparslan Eren, 3 yıl önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve arkadaşlarıyla tedavi ettirdikleri köpeğe sahip çıktı

"UĞURLU GELDİ"



"ONUNLA ÇOK EĞLENİYORUZ"

Sandıklı'da yaklaşık 2014 yılında otomobil çarpan köpek sol ön ayağından yaralandı. Yaralı köpek Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından bulundu. Köpeğin yaralandığı yılda okulda yürütülen 'Yardımseverlik Projesi' kapsamında oluşturulan Hayvanları Koruma Grubu'nun üyesi öğrenciler o dönem 4'üncü sınıftaki Elif Eren, Yusuf Can Öztürk, Ayşe Nur Yaman ve Aylin Yaman ile 1'inci sınıf öğrencisi Alparslan Eren harçlıklarından topladıkları paralarla köpeği veterinere götürdü. Çocukların davranışından etkilenen veteriner kliniği yetkilileri köpeğin tedavisini, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini ücretsiz yaptı. Tedavisi tamamlanan ve çocukların 'Tarçın' adını verdiği köpeği Elif ve Alparslan Eren kardeşler sahiplendi. Evlerinin arka bahçesinde Tarçın için kulübe yaptıran Elif ve Alparslan Eren, 3 yıldır bakımını üstleniyor.Elif Eren, 'Tarçın'a tedavisi sürecinde de bahçede baktıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bu sürede çok alıştığımız için sokağa salmak içimden gelmedi. Ailemin izniyle de köpeğe sahip çıktık. Yaklaşık 3 yıldır kardeşimle beraber bakıyoruz. Ayrıca bana da uğurlu geldi. Derslerimde de oldukça başarılı oldum. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Sınıf birincisiyim ve okul başkanı seçildim. Bu süreçte de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan, Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'na geçtim. Her gün okul çıkışı bahçeye gelerek yarım saat oynayıp stres ve yorgunluğumu atıyorum."Köpeği çok sevdiğini kaydeden Alpaslan Eren de, "Ona artık iyice alıştık. Boş zamanlarımızda onunla oyun oynuyoruz. Bahçede koşuşturuyoruz. Onunla çok eğleniyoruz" dedi. Okulun tatil olduğu dönemde görevliler 'Tarçın'ın obakımını üstleniyor.