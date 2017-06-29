Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Hüseyin Sümer, otomobil çarpması sonucu öldü

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaza, E-96 Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Sümer'e Ankara'dan İzmir yönüne giden Ensar Çakan yönetimindeki 06 TRE 08 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesi ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çakan gözaltına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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