Otomobilinin altında can verdi!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yoğun siste meydana gelen kazada takla atan otomobilinin altında kalan sürücü Ali Şen (25), yaşamını yitirdi

Otomobilinin altında can verdi!
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:57

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Osman Akça Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli il merkezi yönüne gelen Ali Şen, yoğun siste bir anda önünde gördüğü otobüse çarpmamak için ani fren yaptı. Ali Şen, 45 HD 0531 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, karayolundan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olmayan Şen, araçtan fırladı. Takla atan otomobilinin altında kalan Şen, yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şen'in cesedi, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli kaza #trafik kazası
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