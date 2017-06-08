Otomobiliyle refüje çıkan sürücü polise zor anlar yaşattı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, otomobiliyle kavşakta refüje çıkan 30 yaşındaki Kazım D., polise zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu iddia edilen ve direksiyon başında sızan sürücü, cam kırıldıktan sonra araçtan çıkarılabildi. Üzerindeki aramada 'fişek' olarak bilinen birer içimlik sarılmış 3 bonzai uyuşturucu ele geçirilen Kazım D., gözaltına alındı

Bugün saat 11.00 sıralarında, 45 SA 4327 plakalı bir otomobil, İzmir- Ankara karayolu Jandarma Kavşağı'nda refüje çıkarak durdu. Direksiyonda bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, yaralı olabileceğini düşünerek durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak, olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapılarının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın camını kırarak kapıyı açtı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kazım D. kendine gelip, araçtan indi. Üzerinde yapılan aramada birer içimlik olarak sarılmış, 3 bonzai uyuşturucu ele geçirilen ve alkollü olduğu belirlenen Kazım D., kendisini gözaltına almak isteyen polislere direndi. Polis, Kazım D.'yi yere yatırıp, etkisiz hale getirdikten sonra kelepçeledi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kazım D., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. Polisteki, işlemleri süren Kazım D.'nin kaç promil alkollü olduğu açıklanmadı.

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