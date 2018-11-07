Otomobille drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobiliyle drift yaparken mobese kameralarına yansıyan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi

Otomobille drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza
07 Kasım 2018 Çarşamba 16:37

Tavşanlı ilçesindeki Haşim Benli Bulvarı'nda gece saat 01.15'te drift yapan kırmızı otomobil, mobese kameralarına yansıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasından belirledikleri aracın sürücünü gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsüne, yeni trafik kanunu gereğince 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otomobil #drift #sürücü #ceza
Önceki Haber
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Sonraki Haber
"Seçim sonucu Trump'ın söylemlerini yumuşatacaktır"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.