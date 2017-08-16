Oyuncağını almak istemişti ama...

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Havvanur Kusursuz, kaldırıldığı hastanede öldü

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi TOKİ 3'te meydana geldi. Veysel Kusursuz ve Fatma Kusursuz çiftinin kızı, 2 yaşındaki Havvanur Kusursuz, 5'inci kattaki evin balkonun demir korkuluklarına sıkışan oyuncağını almak istedi. İddiaya göre, demir korkulukların önüne getirdiği sandalyenin üstüne çıkan Havvanur Kusursuz, üstüne çıktı. Dengesini yitirince boşluğa düşen Havvanur Kusursuz, 5'inci kattan düştü. Havvanur'un düştüğü sırada evde, ablası 6 yaşındaki Ayşenur Kusursuz'un bulunduğu, annesi Fatma Kusursuz'un komşusuna gittiği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Veysel Kusursuz'un ise işte olduğu öğrenildi. Kanlar içinde yerde kalan Havvanur Kusursuz'u görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kızının düştüğünü haber alan anne Fatma Kusursuz, kızını kanlar içerisinde yerde görünce sinir krizi geçirdi. Havvanur Kusursuz, ambulansla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Havvanur, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm haberi, ailede üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.