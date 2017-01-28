Öz kızına tecavüzden tutuklandı

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde pazarcı C.K., eşiyle tartışıp yanına sığınan 2 çocuk annesi kızı 29 yaşındaki S.P.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Eşi Ş.P. ile tartışan S.P., iki hafta önce İstiklal Mahallesi'ndeki baba evine döndü. Dün üvey annesi Y.K. ile İncirliova Polis Merkezi'ne giden S.P., babası C.K.'nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. S.P., ifadesinde, "Eşimle tartışınca baba evine döndüm. Çalışmak istediğimi söylediğim babam bana, 'Çok para kazanmak istiyorsan fahişelik yap' deyince, tartıştık. Geçen çarşamba akşamı babam eve içkiyle geldi. Babam, üvey annem ve ben gece yarısına kadar içki içtik. Ardından odalarımıza çekildik. Alkollü olduğum için hemen uyumuşum. Bunu fırsat bilip, odama gelen babam, ağzımı kapatıp, bıçakla beni tehdit edip tecavüz etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte üvey annemin çalıştığı işyerine gidip, durumu anlattım. Üvey annem, beni de yanına alıp polise getirdi" dedi.



Şikayet üzerine polis, öz kızına tecavüz ettiği ileri sürülen C.K.'yı gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen C.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.