Pamukkale Belediyesi'nden örnek uygulama

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde 550 noktaya yerleştirdiği bayat ekmek kutularıyla ekmeklerin çöpe gitmesini önleyerek, sokak köpeklerinin de beslenmesine destek oluyor. Bir yılda toplanan 15 bin ekmek, ekipler tarafından kutulardan toplanarak, sokak hayvanları barınaklarına ve besihanelere gönderiliyor

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçirdiği projeyle bayat ekmeklerin çöpe gitmesini önlüyor. Proje kapsamında, ilçe genelinde 550 noktaya yerleştirilen bayat ekmek kutusuyla ekmekler, çöpe gitmeden değerlendiriliyor. Belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanan bayat ekmekler, sokak hayvanları için barınaklarda ve besihanelerde kullanılıyor.



Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, ekmek israfının, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Ülkemizde, günde 6 milyon ekmek, israf ediliyor. İhtiyaçtan fazla alınan ancak bayatladığı için tüketilemeyen ekmekler, daha önce çöpe atılıyor. Biz, ilçe genelinde 550 noktaya yerleştirdiğimiz bayat ekmek kutuları ile bayatlayan ekmeklerin toplanmasına imkan sağladık. Ekiplerimiz, belirli aralıklarla bu kutularda biriken ekmekleri toplayarak, hayvan barınaklarına ve besihanelere gönderiyor. Bu sayede insanların yemedikleri ekmekler, diğer canlılara aktarılmış oluyor. Sadece 2016 yılında, ilçemiz genelinde, yaklaşık 15 bin ekmeğin israf olmasını önledik. Halkımızın bayat ekmek kutusunu aktif olarak bayatlayan ekmeklerin toplanmasında duyarlı olmalarını rica ediyorum."



Başkan Gürlesin, Pamukkaleliler'den bayat ekmekleri çöpe atmayarak, kendilerine en yakın bayat ekmek kutusuna bırakmaları konusunda duyarlı olmalarını da istedi.



