Pamukkale'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli Pamukkale'de bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Pamukkale'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Suat Kılınç'ın kullandığı otomobil, önünde giden kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak otomobilin sürücüsü Kılınç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #pamukkale #kaza
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