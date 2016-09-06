5 DOKTOR AÇIĞA ALINDI



MİLLETVEKİLİ YAKINI İMAM MESLEKTEN ÇIKARILDI

Haber Kaynağı: DHA

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında üçüncü dalga geldi. 36'sı akademik, 2'si idari olmak üzere toplam 38 personel açığa alındı. Soruşturmalar kapsamında önceden 48 akademisyen ve idari personel tutuklanmış, eski Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçen hafta yayınlanan kanun hükmünde kararname ile tutuklananların da aralarında bulunduğu 56 akademisyen memuriyetten çıkarılmıştı. Son kararla üniversitede açığa alınan ve meslekten çıkarılan akademik ve idari personel sayısı 243'e yükseldi.Ayrıca, soruşturmalar kapsamında Denizli'de 5 uzman hekim açığa alındı. Denizli'deki sağlık kurumlarında görev yapan, eski bir milletvekilinin eşi ile daha önce başhekimlik, başhekim yardımcılığı yaptıkları belirtilen doktorlardan oluşan 5 kişinin H.E., D.A.Ö., İ.B., M.Ş. ve İ.G. olduğu öğrenildi.Geçen hafta yayınlanan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevlerinden ihraç edilenler arasında, Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın eniştesinin de olduğu öğrenildi. Milletvekili Cahit Özkan'ın ablasının eşi olduğu belirtilen Çivril Merkez Mevlana Camisi imamı Ali Çelik, geçen hafta yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle meslekten çıkarıldı.