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    • Pamukkale Üniversitesi'nde 38 kişi açığa alındı

    Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturmalarının üçüncü dalgasında 36 akademik, 2 idari personel açığa alındı

    06 Eylül 2016 Salı 14:12
    Pamukkale Üniversitesi'nde 38 kişi açığa alındı
    Denizli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında üçüncü dalga geldi. 36'sı akademik, 2'si idari olmak üzere toplam 38 personel açığa alındı. Soruşturmalar kapsamında önceden 48 akademisyen ve idari personel tutuklanmış, eski Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçen hafta yayınlanan kanun hükmünde kararname ile tutuklananların da aralarında bulunduğu 56 akademisyen memuriyetten çıkarılmıştı. Son kararla üniversitede açığa alınan ve meslekten çıkarılan akademik ve idari personel sayısı 243'e yükseldi.

    5 DOKTOR AÇIĞA ALINDI

    Ayrıca, soruşturmalar kapsamında Denizli'de 5 uzman hekim açığa alındı. Denizli'deki sağlık kurumlarında görev yapan, eski bir milletvekilinin eşi ile daha önce başhekimlik, başhekim yardımcılığı yaptıkları belirtilen doktorlardan oluşan 5 kişinin H.E., D.A.Ö., İ.B., M.Ş. ve İ.G. olduğu öğrenildi.

    MİLLETVEKİLİ YAKINI İMAM MESLEKTEN ÇIKARILDI

    Geçen hafta yayınlanan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevlerinden ihraç edilenler arasında, Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın eniştesinin de olduğu öğrenildi. Milletvekili Cahit Özkan'ın ablasının eşi olduğu belirtilen Çivril Merkez Mevlana Camisi imamı Ali Çelik, geçen hafta yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle meslekten çıkarıldı.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, Pamukkale üniversitesi, üniversite Operasyon, Fetö

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