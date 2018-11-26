Parçalanmış 5 yavru köpek bulundu

Ulubey ilçe çöplüğünde parçalanmış halde 5 köpek yavrusu bulundu

Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu yaptığı açıklamada, Ulubey ilçesine sokak hayvanlarını beslemeye giden hayvan sevenlerin çöplükte parçalanış 5 köpek yavrusu bulduğunu söyledi.

Olayın faillerinin bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduklarını belirten Avcu, "Kim böyle bir vahşeti yapmış olabilir bilmiyorum, ancak sorumluların bulunup adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.