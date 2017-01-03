Park halindeki kamyona çarpan araçtaki 3 kişi öldü

Denizli Acıpayam'da bir hafif ticari araç, park halideki kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Denizli Acıpayam'daki kaza dün saat 21.00 civarında meydana geldi. 57 yaşındaki İsmail Turgut'un kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park etmiş olarak bulunan kamyona çarptı. Çarpma nedeniyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracı sıkışmış olan yaralıları çıkardı. Araçtan çıkarılanlara müdahale eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 57 yaşındaki İsmail Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki diğer yaralılar ise ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Acar ile 58 yaşındaki Yusuf Ay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçtaki diğer kişi 55 yaşındaki Veli Özbilen'in ise tedavisi devam ediyor.



Alınan bilgiye göre kazaya karışan kamyonun arıza yaptığı için park edildiği ancak yolda hiçbir güvenlik önlemi almadığı iddia edildi.