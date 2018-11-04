Parke taşın arasından çıkan ayçiçeği mahallelinin ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde parke taşı döşeli yolda kendine bir yol bulan ay çiçeği, burada büyüyüp serpildi

Parke taşın arasından çıkan ayçiçeği mahallelinin ilgi odağı oldu
04 Kasım 2018 Pazar 11:25

Konak Mahallesi'nde parke taşı döşeli Kahraman Sokak'ta, doğa yine insanı kendine hayran bıraktı. Parke taşlarının arasından yol bulup çıkan ve büyüyen bir ay çiçeği, görenleri şaşırttı. Sokak sakinleri, ayçiçeğine gözü gibi bakıyor. Oldukça büyüyen ayçiçeğinin tohumunun, kuşlar tarafından getirildiği sanılıyor.

Sokakta yaşayanlar, ayçiçeğini her gün sulyadıklarını, sokağımızın sembolü haline geldiğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #parke taşı #arasında #ayçiceği
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