Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Parkta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Kemer Mahallesi Şehit Kurtuluş Bozyiğit Parkı'nda meydana geldi. Parktaki iki grup arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Olcay Dağ (34), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar M.D. ve A.R.D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kavgaya karışan ve olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #park #park bıçaklı kavga #haber #cinayet
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