Piknik alanını talan ettiler!

Uşak'ın Banaz ilçesi Banaz köyü sınırlarında bulunan piknik alanındaki masa ve sandalyelere hasar verildi

Piknik alanını talan ettiler!
18 Ekim 2018 Perşembe 11:18

Dutderesi mevkisinde köylülerin kendi imkanlarıyla oluşturduğu piknik alanında bulunan beton ve ahşaptan yapılan masa ve sandalyeler, kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığını belirterek, yaklaşık 10 masa ile çok sayıda sandalyenin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. 

Oktay, saldırganların yakalanmasını istedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #piknik #alanı #kırdılar #döktüler #tahrip
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