Pitbull cinsi köpekler kedilere saldırdı. Yavru kediler telef oldu

Uşak'ta hayvansever Gönül Ersöz'ün bahçesinde beslediği 25 kediden, yavru olanlardan 17'si, pitbull cinsi köpeklerin saldırısında telef oldu

Olay, dün Atatürk Mahallesi 4'inci Akdemir Sokak'ta oturan 46 yaşındaki Gönül Ersöz'e ait evin bahçesinde meydana geldi. Ersöz'ün beslediği kediler, iddiaya göre, H.S.'ye ait pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğradı. 25 kediden büyükler saldırıdan kaçarken, 1 haftalık ve 1.5 aylık arasında değişen 17 yavru ise parçalandı. Sabah uyandığında yavruların telef olduğunu gören Ersöz durumu, polise bildirdi. Sevk edilen polisler, inceleme yaptı. Ersöz'ün şikayeti üzerine köpeklerin sahibi H.S. hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., serbest bırakıldı. Bu yaşına kadar böyle bir vahşet görmediğini söyleyen Gönül Ersöz, şöyle dedi:



"Çocukluğumdan bu yana hayvanseverim. Evimin bahçesinde 25 kedim vardı. Komşum H.S.'nin de pitbull cinsi köpekleri var. Köpekler bakımsızlıktan uyuz olmuş ve kene içindelerdi. Ben de 'Bakımları yapılsın' diyerek belediye ekiplerine haber verdim. Amacım köpeklerin sağlıklarına kavuşmasıydı. Belediye ekibi gelince H.S. isimli kişi beni görevlilerin yanında tehdit etti. Sabahına da bu olay oldu. Bahçemde beslediğim 25 kediden 17 yavru kedi, sabah uyandığımda parçalanmış haldeydi. Bahçeyi incelediğimde köpeklerin ayak izleri vardı. Ben de polisi arayarak şikayette bulundum. Olayı yargıya taşıdım. Evim korunaklı olduğu için köpeklerin girebilmesi için birisinin kapıyı açması gerekiyor. Bu kişi de 'Ben yapmadım, köpekler yapmış' diyor. Hiçbir köpek komut verilmedikçe böyle bir vahşeti yapmaz. En doğru kararı yargının vereceğini düşünüyorum. Bu vahşeti yapan kişinin cezalandırılmasını istiyorum."