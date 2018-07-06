Polis memuru görevdeyken intihar etti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görev yapan polis memuru Fatih C.Ö., görevi başındayken beylik tabancasıyla intihar etti

Polis memuru görevdeyken intihar etti!
06 Temmuz 2018 Cuma 09:16

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kıralan Mahallesi'ndeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası olan 32 yaşındaki Fatih C.Ö., görevi başındayken kendini başından beylik tabancasıyla vurarak intihar etti. Silah sesi üzerine gelen meslektaşları Fatih C.Ö.'yü kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenilen Fatih C.Ö.'nün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #intihar #polis intihar
Önceki Haber
Mavi Ece bebeğin yaşaması ilik nakline bağlı
Sonraki Haber
Hurşit Tolon da dolandırılanlar arasına girdi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.