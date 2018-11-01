Guinness rekorlar kitabına giren emekli Kimya Mühendisi Mustafa Koca, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde probiyotikli turşu kurma kursu verildi

Dinar Belediyesi kültür sarayında iki gün süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan Afyonkarahisar, Manisa ve Denizli'den katılan 50 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Rekortmen Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 16 ile 18 bin bitki florası bulunduğunu belirterek dünyanın ikinci büyük ülkesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 12 bin bitkinin yenilebilir olduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Biz doğadan o kadar çok uzaklaşmışız ki, bugün bizim tükettiğimiz bitki sayısı özellikle kentsel alanlarda yaşayan insanlarda maalesef 65-70 kadardır. Dolayısıyla bu florada bizlerin hastalıklarla yaşıyor olması gerçekten çok üzücü geliyor. Bu nedenle ilçemizde iki gün boyunca bu kursu düzenledik. Kursiyerlerimize faydalı bilgiler aktardığımızı düşünüyorum."

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da yaşam boyunca rahat, huzurlu ve kaliteli yaşanabilmesi için mutlaka yenilen, içilenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurstan dolayı rekortmen Koca'yı tebrik eden Acar, "Tamamen doğal yaşamın içerisinde, insan vücuduna faydalı, hastalıklardan uzak, sağlıklı yaşayabilmenin yolunu Mustafa Koca hocamız açtı. Ben inanıyorum ki hocamızdan istifade ettiniz. Hem ekonomiye katkıda bulunacaksınız hem de insanların sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacaksınız. Bu bağlamda sizleri kutluyorum." diye konuştu.

Probiyotikli turşu yapım kursuna katılan Hatice Akpınar kursta bugüne kadar yanlış beslendiğini öğrendiğini belirterek, "Kursun çok faydasını gördük. Bundan sonraki açılacak olan kurslara da bütün katılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.