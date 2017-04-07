Rahatsızlanan adamı hastaneye götürmek için araçlarına aldılar, büyük şok yaşadılar!

Dün yol kenarında rahatsızlanan bahçıvanı fark eden iki kadın, bahçıvanı araçlarına alarak hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak bahçıvanın yolda hayatını kaybetmesi, iki kadına büyük şok yaşattı.
Olay Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobilleriyle Bodrum yönüne giden 37 yaşındaki Hande Orhun ve yanındaki arkadaşı 48 yaşındaki Figen Uyanık, yol kenarında nefes almakta zorlanan bahçıvan 57 yaşındaki Abidin Anagur'u fark etti. İki kadın, Anagur'u hastaneye götürmek için aracına aldı.
Anagur'u 4 kilometre uzaklıkta bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne götüren kadınlar, adamı araçtan indirmek için sağlık görevlilerinden yardım istedi. Ancak araca gelen ekipler, Anagur'un hayatını kaybettiğini söyledi.
Bunu duyan Orhun ve Uyanık büyük şok yaşadı. Savcı tarafından ifadeleri alınan iki kadın, daha sonra da serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uyanık, rahatsızlanmış bir kişiye yardım etmek isterken bu durumla karşılaştıklarını söyledi. Yine de insanlara yardım etmeye devam edeceklerini belirten Uyanık, çok üzüldüklerini belirterek, ölen kişiye rahmet diledi.
Öte yandan Anagur'un cebinden çıkan telefon numarasında eşi Şükriye Anagur'a ulaşan ekipler, Anagur'un sağlık merkezine gelmesini istedi. Sağlık merkezine gelen Anagur, cenaze aracını görünce fenalaştı. Sağlık ekipleri fenalaşan kadına gerekli müdahaleyi yapıp, kadını müşahede altına aldı.
Eşi fenalaştı
Anagur'un kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisinin yapılacağı öğrenildi.