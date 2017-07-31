Rayların üzerinden geçerken trenin altında kaldı!

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde Afyonkarahisar-İzmir seferini yapan Makinist A.R.G. yönetimindeki 2 bin 360 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte 56 yaşındaki Yusuf Sarı’ya çarparak ölümüne neden oldu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Akarca Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Yusuf Sarı, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken, treni görmedi. Rayların üzerinden geçen trenin ezdiği Yusuf Sarı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Makinist A.R.G. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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