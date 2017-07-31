Rayların üzerinden geçerken trenin altında kaldı!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Akarca Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Yusuf Sarı, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken, treni görmedi. Rayların üzerinden geçen trenin ezdiği Yusuf Sarı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Makinist A.R.G. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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